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بريمن يطيح بدورتموند من كأس ألمانيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطاح فيردير بريمن بمضيفه بروسيا دورتموند من ثمن نهائي كأس ألمانيا بعدما تغلب عليه بركلات الجزاء بعدما انتهت المباراة في زمنها الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما .

وتقدم بريمن منذ الدقيقة الخامسة عبر ميلوت ريشكا ليعادل النجم ماركو رويس في الدقيقة الخامسة والأربعين ، ليضيف كرستيان بولوسيتش ثاني أهداف متصدر البوندسليغا في انطلاق الشوط الثاني ، ليعدل المخضرم البيروفي كلاوديو بيتزارو النتيجة لبريمن في الدقيقة مائة وثمانية ليعزز المغربي أشرف حكيمي تقدم دورتموند من جديد قبل أن يخطف مارتن هارنيك التعادل لفريقه قبل نهاية المباراة بلحظات، لتصل المباراة لركلات الترجيح والتي حسمها بريمن بأربع ركلات مقابل ثلاث وليتأهل لربع نهائي المسابقة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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