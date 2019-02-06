المحلة يستضيف السويحلي في ملعب طرابلس

السويحلي الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن المدينة سيتقدم مباشرة لوصافة المجموعة في حال التعادل خلف الاتحاد الذي يتصدر المجموعة بخمس عشرة نقطة وفي حال الفوز فإن السويحلي سيتقاسم صدارة المجموعة مع الاتحاد بنفس النقاط لكن الاتحاد لديه الأسبقية بفارق الأهداف، أما المحلة فيقبع في المركز ما قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.
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