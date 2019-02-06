تقديم صحفي للتحدي طمينة والجهاد قبل السوبر الليبي التونسي

نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الثالثة مؤتمرا صحفيا حول مشاركة فريقي التحدي طمينة والجهاد في بطولة السوبر الليبي التونسي التي ستقام الأسبوع القادم في تونس.

وحضر المؤتمر الصحفي عدد من الشخصيات الرياضية وبعض لاعبي الفريقين، حيث تم استعراض قوائم الفرق المشاركة ومناقشة أهم النقاط المتعلقة بالبطولة وعلى رأسها تحضيرات الفريقين قبل الدخول في المنافسات.

يشار إلى أن فريق نجوم صرمان توج الأسبوع الجاري بلقب السوبر الليبي التونسي الأول بعد فوزه على اتحاد الحمامات في المباراة النهائية.

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