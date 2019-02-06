لجنة المسابقات تحدد مواجهات الأسبوع السابع

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول المباريات المؤجلة في الأسبوع الخامس لفرق النصر والأهلي بنغازي إضافة إلى مواجهات الأسبوع السابع للمجموعتين الأولى والثانية من الدوري الممتاز.

وسيواجه فريق الأهلي بنغازي مضيفه نجوم إجدابيا على ملعب شيخ الشهداء، بينما سيلتقي النصر حامل لقب الموسم الماضي أمام التعاون على أرضية الملعب نفسه الاثنين المقبل ضمن المباريات المؤجلة للأسبوع الخامس .

من جانبه سيفتتح الأسبوع السابع الأحد المقبل بمباراة فريقي درانس والأنوار، في حين تتصدر مواجهة الهلال والنصر على ملعب شيخ الشهداء أبرز مباريات الثلاثاء كما يلعب الأهلي بنغازي يوم الخميس أمام التحدي.

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