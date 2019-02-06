صلاح يتعرض لهتافات عنصرية في استاد لندن

أخبار ليبيا 24

فتح ويستهام يونايتد تحقيقاً في مزاعم تمييز عنصري ضد محمد صلاح مهاجم ليفربول خلال التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد لندن يوم الاثنين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه هتافات عنصرية ضد اللاعب المصري البالغ عمره 26 عاما أثناء تنفيذه ركلة ركنية.

وكتب المستخدم الذي نشر الفيديو في حسابه في موقع تويتر “ذهبت لمشاهدة مباراة ويستهام ضد ليفربول وشعرت بالغثيان مما سمعته. هؤلاء الناس لا يستحقون مكانا في مجتمعنا وليس في ملاعب كرة القدم فقط”.

وأبلغت شرطة متروبوليتان رويترز في بريد إلكتروني أنها في عملية مراجعة مقطع الفيديو.

وقال ويستهام في بيان إنه يملك “سياسة عدم التسامح” ضد أي نوع من العنف أو الانتهاكات.

وأضاف “نحن فريق كرة قدم. نرحب بكل شخص في استاد لندن بغض النظر عن السن أو العرق أو الدين أو المعتقدات أو الزواج أو الشراكة المدنية أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو الإعاقة”.

وتابع “أي شخص سيتم التعرف عليه بارتكاب أي انتهاك سنقدم بياناته إلى الشرطة وسيواجه الحظر من دخول استاد لندن مدى الحياة. لا يوجد مكان لهذا النوع السلوك في استادنا”.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز في الموسم الماضي وجائزة رابطة الكتاب بعدما أحرز 44 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات في الموسم الماضي.

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