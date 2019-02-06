وفد من الأهلي بنغازي يزور مقر نادي الأخضر

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفدٌ من إدارة نادي الأهلي بنغازي تقدمهم رئيس مجلس الإدارة خالد السعيطي وعدد من أعضاء إدارة نادي الأهلي مقر نادي الأخضر بمدينة البيضاء.

وكان في استقبال الوفد المٌدير التنفيذي لنادي الأخضر فتح الله بوزهرة ورئيس رابطة المُشجعين عاطف فرج .

وتأتي هذه الزيارة ضمن تطوير وتأصيل العلاقات بين المُؤسستين العريقتين .

وأشارت صفحة نادي الأخضر على فيس بوك إلى أن اللقاء تم خلاله توضيح بعض الأمور التي جرتّ في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أمساعد الجمعةَ الماضِية .

وأكدت انه لا يوجد اي إشكاليات وأن علاقة الناديين أكبر من كُل الذي يحدثّ وأنهم على تواصل دائم وما يحدث بين بعض الجماهيرّ لايمس بأي صلة للمؤسستينّ .

والتقي الأهلي بنغازي نظيره الأخضر الجمعة الماضية وانتهت المباراة بالتعادل 0- 0 .

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