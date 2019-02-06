فضيحة المراهنات للاعب التنس المحترف تقصيه للأبد

كريم حسام كان من أفضل لاعبي التنس في العالم مستواه كان يوحي بأنه سخوض أقوى بطولات في العالم لكن للأسف بدل كل هذا تم استقطابه من قبل أكبر شبكة للتلاعب بالمباريات تم اكتشافها في الفساد الرياضي.

صحفيون من الـ”بي بي سي” استعملوا وثائق سرية للإطاحة باللاعب وتم التحقيق معه من قبل محققين بريطانيين.

كريم في العشرين من عمره كان من أكثر اللاعبين الناشئين موهبة وتنبأ له الجميع بمستقبل باهر وشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس واحدة من أكبر البطولات وأيضا رولان غاروس.

اللاعب المصري عرف الطريق لهذه الممارسات غير القانونية عندما كان يشارك في بطولة شرم الشيخ واقترح عليه أحد اللاعبين خسارة المجموعة الأولى من المبارة مقابل ألف دولار ولأنها المرة الثانية التي يطلب فيها نفس اللاعب هذا الطلب من كريم وافق الأخير لأن البطولة ليست كبيرة في المرة الأولى في قطر ورفض المصري لأنه سيواجه غاسكي المشهور المصنف التاسع عالميا في ذلك الوقت.

وهكذا دخل كريم الدوامة.. متاهة المراهنات والقمار وأصبح بعد ذلك هو من ينظم المراهنات وبيع المباريات.

اللاعب للدفاع عن نفسه أمام المحقيقين قال إن حاجته للمال ولمواصلة المشوار الذي يكلف الكثير من المال والمكلف هو السبب الرئيسي في تورطه وبأنه حاول عديد المرات الكف عن هذه المخالفات لكنه لم يستطع.

كشف العملية بالكامل كان عن طريق مراسلات عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمراسلات ومحادثات يرسلها كريم للاعبين المحترفين الذين يطلب منهم في أغلب الأوقات إما خسارة مباراة كاملة أو مجموعة واحدة حسب طلب المراهنين وأجريت هذه الاتفاقيات مع لاعبين من شمال أفريقيا وصل عددهم إلى أكثر من عشرين لاعبا وعند القبض على المصري اعترف بذلك وبكيفية استدراج هؤلاء اللاعبين.

وتم إيقاف كريم حسام عن ممارسة اللعبة مدى الحياة بعد أن استوجبته فرقة وحدة نزاهة لعبة التنس لآخر مرة، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فالمصري واصل في ممارساته المشبوهة والممنوعة باستدراج لاعبي آخرين بعروض لبيع المباريات وهو ما كشفته بي بي سي مؤخرا.

بينما أعلنت وحدة نزاهة اللعبة أن التحقيقات ما زالت متواصلة وتتطلب سرية تامة لكي لا يتم تنبيه المفسدين وبارونات المراهنات ويصعب حينئذ الإمساك بهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية