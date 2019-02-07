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الاتحاد يفوز وديا على الأهلي المصراتي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز الاتحاد ضيفه الأهلي المصراتي وديا على ملعب النادي بهدف دون مقابل في مواجهة يسعى من خلالها المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لتجربة الأسماء التي لم تحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي في مباريات الممتاز الجولات الماضية.

وجاء هدف الاتحاد الوحيد بواسطة لاعب خط وسطه فيصل البدري الذي جدد عقده رفقة الفريق في الأيام القليلة الماضية..

ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الثانية في الدوري الممتاز برصيد خمس عشرة نقطة جمعها من الجولات الست الماضية بخمسة انتصارات وخسارة واحد كانت أمام بوسليم في الجولة الرابعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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