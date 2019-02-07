الاتحاد يفوز وديا على الأهلي المصراتي

تجاوز الاتحاد ضيفه الأهلي المصراتي وديا على ملعب النادي بهدف دون مقابل في مواجهة يسعى من خلالها المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لتجربة الأسماء التي لم تحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي في مباريات الممتاز الجولات الماضية.

وجاء هدف الاتحاد الوحيد بواسطة لاعب خط وسطه فيصل البدري الذي جدد عقده رفقة الفريق في الأيام القليلة الماضية..

ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الثانية في الدوري الممتاز برصيد خمس عشرة نقطة جمعها من الجولات الست الماضية بخمسة انتصارات وخسارة واحد كانت أمام بوسليم في الجولة الرابعة.

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