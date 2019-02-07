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ميلان يستعيد بيليا بعد غياب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد الأرجنتيني لوكاس بيليا للعودة والالتحاق بتشكيلة ميلان التي تستعد لمواجهة كالياري مساء الأحد في ختام الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي بعد غيابه لثلاثة أشهر بداعي الإصابة.

وبحسب شبكة سكاي سبورت الإيطالية تدرب بيليا رفقة الفريق في الأيام الماضية بعد مشكلة عضلية ألمت به الفترة الماضية ما أثر على خط وسط ميلان الذي عانى غيابات عديدة.

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد ستّ وثلاثين نقطة بفارق أربع نقاط عن الإنتر الموجود في المركز الثالث والذي تنتظره مواجهة هامة أمام فيورنتينا في ذات الجولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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