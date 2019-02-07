الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الليبي الأولمبي لمواجهة نيجيريا

العنوان-تونس

أعلن المدرب المدرب الوطني رضا عطية، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمنتخب الذي يخوض المعسكر الخارجي بتونس، استعدادا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام نظيره النيجيري، ضمن الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ستقام مباراة الذهاب بتونس فيما تقام مباراة الإياب بنيجيريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل.

وضمت القائمة النهائية 25 لاعبا وهم: إسلام يحيى، رضوان عبد الحميد، مراد الوحيشي، صلاح فكرون، طاهر عامر، أيوب المبروك، محمد لاجنف، معاذ العمامي، أحمد العبار، سند الشوشان، عادل الزوي، محمد التاغوري، أسامة البدوي، عياد الله عبد الرحمن، سفيان رجب، محمد التاورغي، طه الشريف، محمد الغنيمي، علاء القجدار، بالقاسم الحاج، محمد جدور، خميس أبو القاسم، معاذ عيسى، أيمن أحريبش، ومؤيد الرياني.

ومن المنتظر أن يسافر منتخبنا الأولمبي خلال الأيام المقبلة إلى تونس لمواصلة برنامج تحضيراته وخوض سلسلة من المباريات الودية التجريبية هناك.

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