سلة النصر تواجه المروج في قمة كأس السلة

يلتقي فريقا النصر والمروج في الجولة الأخيرة من تجمع نهائيات كأس السلة على مستوى المنطقة الشرقية على أرضية مجمع سليمان الضراط في تمام الساعة والنصف.

وتمكن النصر من تحقيق الفوز في جميع مبارياته في التجمع على حساب أندية الأهلي بنغازي والهلال والتحدي وخالد بن وليد وهي ذات الانتصارات التي حققتها سلة المروج على حساب هذه الأندية.

ومن المتوقع أن تشهد قاعة سليمان الضراط حضورا جماهيريا كبيرا لجمهور الفريقين لما تكتسيه المباراة من أهمية وندية بالنسبة للطرفين.

ويتأهل صاحب المركز الأول لمواجهة ثاني المنطقة الغربية في نصف نهائي كأس ليبيا فيما يواجه ثاني المنطقة الشرقية أول المنطقة الغربية.

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