25 لاعبا في قائمة منتخب ليبيا الأولمبي لمواجهة نيجيريا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الليبي، القائمة النهائية للمنتخب التي ستدخل معسكر إعداد في تونس، استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا، في الدور التمهيدي الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي، قد اختار قائمة أولية ضمت 45 لاعبًا ومن ثم تم اختيار قائمة نهائية تتكون من 25 لاعبًا هم: إسلام يحيى، رضوان عبد الحميد، مراد الوحيشي، صلاح فكرون، طاهر عامر، أيوب المبروك، محمد لاجنف، معاذ العمامي، أحمد العبار، سند الشوشان، عادل الزوي، محمد التاغوري، ، أسامة البدوي، عياد الله عبد الرحمن، سفيان رجب، محمد التاورغي، طه الشريف، محمد الغنيمي، علاء القجدار ، بالقاسم الحاج، محمد جدور، خميس أبو القاسم، معاذ عيسى، أيمن أحريبش، ومؤيد الرياني.

وينتظر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخب الليبي ونظيره النيجيري في تونس يوم 9 مارس / آذار المقبل، فيما تقام مباراة الإياب بنيجيريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من نفس الشهر.

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