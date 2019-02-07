قرعة كأس إنجلترا تسفر عن مباراة من العيار الثقيل

سحبت ليلة أمس قرعة الدور الخامس لكأس إنجلترا بعد انتهاء مباريات الدور الرابع، والتي ستنطلق في الثامن عشر من فبراير الجاري.

القرعة أسفرت عن مباراة قمة من العيار الثقيل عندما يستضيف البلوز تشيلسي ضيفا ثقيلا هو مانشستر يونايتد المنتشي بسلسة من الانتصارات والنتائج الإيجابية منذ تولي النرويجي سولسكاير قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين هذا الموسم في البريميرليغ انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما وتلك المباراة كانت الأخيرة لمورينيو.

أمّا باقي مباريات الدور الخامس من كأس إنجلترا فجاءت على النحو التالي:

بريستول سيتي مع ولفرهامبتون واندرارز

ويمبلدون مع ميلوول

دونكاستر روفرز مع كريستال بالاس

نيوبورت كاونتي مع مانشستر سيتي

سوانزي سيتي مع برنتفورد

كوينز بارك رينجرز مع واتفورد

برايتون مع ديربي كاونتي

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