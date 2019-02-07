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غوارديولا بعد الصدارة: الدوري لم يحسم بعد

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد فوزه على إيفرتون بهدفين دون رد وعودته للصدارة مؤقتا قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديلا إن الدوري لم يحسم بعد: أوّلا لأن ليفربول ما زالت تنقصه مباراة وفي حالة الفوز فيها سيعود السيتي للمركز الثاني.

وأضاف بيب بأنه لا تزال هناك 12 جولة وهذا يعني أنه ربما سيخسر نقاطا إضافية لكنه يتمنى أن تكون أقل من المنافسين، لإنه لا يعتقد أن هناك فريقا سيستطيع جمع كل النقاط في الجولات المقبلة وأكد أنه لا يتوقع تكرار ما حدث في الموسم الماضي عندما نال اللقب.

حيث توج مانشستر سيتي بلقب الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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