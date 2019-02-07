غوارديولا بعد الصدارة: الدوري لم يحسم بعد

بعد فوزه على إيفرتون بهدفين دون رد وعودته للصدارة مؤقتا قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديلا إن الدوري لم يحسم بعد: أوّلا لأن ليفربول ما زالت تنقصه مباراة وفي حالة الفوز فيها سيعود السيتي للمركز الثاني.

وأضاف بيب بأنه لا تزال هناك 12 جولة وهذا يعني أنه ربما سيخسر نقاطا إضافية لكنه يتمنى أن تكون أقل من المنافسين، لإنه لا يعتقد أن هناك فريقا سيستطيع جمع كل النقاط في الجولات المقبلة وأكد أنه لا يتوقع تكرار ما حدث في الموسم الماضي عندما نال اللقب.

حيث توج مانشستر سيتي بلقب الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

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