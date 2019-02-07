عطيـة يختار 25 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة المدرب رضا عطية عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون معسكرا خارجيا بتونس وذلك تحضيرا لمباراة نيجيريا في الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ألفين وعشرين.

وأوضح الجهاز الفني للمنتخب أن القائمة ضمت خمسة وعشرين لاعبا منهم أسامة البدوي ومعاد عيسى ومراد الوحيشي وعادل الزوي ومحمد التاورغي وعلاء القجدار ومؤيد الرياني ومحمد جدور.

وستقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره النيجيري بتونس في الفترة من الثامن عشر إلى السادس والعشرين من مارس المقبل فيما سيلتقي المنتخبان في مواجهة الإياب بنيجيريا.

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