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عطيـة يختار 25 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة المدرب رضا عطية عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون معسكرا خارجيا بتونس وذلك تحضيرا لمباراة نيجيريا في الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ألفين وعشرين.

وأوضح الجهاز الفني للمنتخب أن القائمة ضمت خمسة وعشرين لاعبا منهم أسامة البدوي ومعاد عيسى ومراد الوحيشي وعادل الزوي ومحمد التاورغي وعلاء القجدار ومؤيد الرياني ومحمد جدور.

وستقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره النيجيري بتونس في الفترة من الثامن عشر إلى السادس والعشرين من مارس المقبل فيما سيلتقي المنتخبان في مواجهة الإياب بنيجيريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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