بلجيكا تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا وفرنسا في الوصافة

احتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف الصادر اليوم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو التصنيف الأول الذي يصدر في عام 2019.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا أية تغييرات جوهرية، وظلت البرازيل في المركز الثالث وكرواتيا الرابع وإنجلترا الخامس.

كما ظل منتخب البرتغال في المركز السادس وأوروجواي بالمركز السابع، وسويسرا في المركز الثامن وإسبانيا بالمركز التاسع والدنمارك بالمركز العاشر.

وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا..

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