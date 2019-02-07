رئيس النادي الأهلي بنغازي يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات قضية “عودة”

العنوان-بنغازي

اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي بالجماهير، الأربعاء، لمناقشة عدة قضايا هامة، وتوضيح عدد من الأمور التي كانت غير جلية بالنسبة لهم.

وقال “السعيطي” خلال الاجتماع إن المدرب المصري محمد عودة من أهم أسباب المشاكل داخل النادي، مؤكدا أنه حرض اللاعبين على الإضراب.

وأضاف أن المدرب المصري كان ينقل أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة للقنوات التي تصطاد في الماء العكر.

وذكر السعيطي أن المدرب ونيس خير سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم لعدم توفر بديل مناسب هذه الفترة.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن تقدمه بشكوى رسمية ضد المدرب المصري محمد عودة، ومساعده طلعت محرم، إلى الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” لمخالفته شروط العقد ورفضه الالتحاق بالفريق للقيام بمهام منصبه.

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