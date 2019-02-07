إعادة انتخاب تشيفيرين بالتزكية رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أعيد الخميس انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالتزكية رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، خلال مؤتمر للهيئة القارية عقد في روما.

وكان تشيفيرين (51 عاما) المرشح الوحيد للمنصب، وهو سيبقى فيه بعدما انتخب لتوليه في المرة الأولى في سبتمبر 2016 بدلا من الفرنسي ميشال بلاتيني الذي يتم في أكتوبر المقبل، عقوبة إيقاف أربعة أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية دفعة مشبوهة تلقاها من الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر.

وقال تشيفيرين بعد إعادة انتخابه “أنا فخور”، متوجها بالشكر إلى الأعضاء الـ55 للاتحاد القاري.

وأشار المحامي السلوفيني، الذي تولى سابقا رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، إلى أنه سيخوض غمار ولايته الثانية “بشكوك أقل من ذي قبل”، محذرا في الوقت ذاته من أن “أخطر ما يمكن أن نقوم به هو الركون إلى انجازاتنا والتمتع بالوقت الحالي”، وشدد تشيفيرين على رغبته في وضع “الأمل والتضامن في صلب إستراتيجية” الاتحاد الأوروبي للعبة

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