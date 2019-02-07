مواعيد تجمعات منتخب الناشئين لكرة القدم

أخبار ليبيا24

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إبلاغ الاتحادات الفرعية لتكليف المدربين لاختيار اللاعبين البارزين من مواليد 2004 لتكوين منتخب الناشئين تحت سن 15 عاما.

وأوضح الاتحاد الليبي عبر صفحته على فيسبوك أن هذا القرار جاء بما أن مواليد عام 2004 لاتشارك فى المباريات الرسمية للمسابقات الرسمية للفئات السنية والعمرية الأمر الذى يعيق عملية الاختيار من خلال المسابقات.

وطلب الاتحاد الليبي من الاتحادات الفرعية التعاون مع الطاقم الفنى للمنتخب الليبي للناشئين بخصوص مواعيد التجمعات ومتابعتها حسب المواعيد التالية المنطقة الجنوبية – موعد التجمع يوم 13 – 2 – 2019 إلى 16 – 2 – 2019.

و المنطقة الشرقية موعد التجمع يوم 13 – 2 – 2019 الى 16 – 2 – 2019، والمنطقة الغربية موعد التجمع يوم 17 – 2 – 2019 إلى 25 – 2 – 2019.

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