لاعب الرجاء يبعث برسالة للنجم الساحلي التونسي

صرح لاعب الرجاء البيضاوي المغربي محسن ياجور أن فريقه سيحقق الريمونتادا ضد النجم الرياضي الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال غدا الجمعة.

وكان الفريق التونسي كبد الرجاء البيضاوي هزيمة بثنائية نظيفة على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وتعتبر نتيجة صعبة للمضيف في دياره وبين جماهيره.

وفي تصريح لصحف مغربية قال ياجور إنهم سيعيدون سيناريو الزمالك قبل 14 عاما في نصف نهائي نفس البطولة عندما فازوا عليها بـ3 أهداف نظيفة في القاهرة بعد أن خسروا هدفين نظيفين.

وأكد اللاعب أنهم قادرون على إحداث المعجزة والعودة بالتأهل من الأراضي التونسية في.

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