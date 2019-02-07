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لاعب الرجاء يبعث برسالة للنجم الساحلي التونسي

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح لاعب الرجاء البيضاوي المغربي محسن ياجور أن فريقه سيحقق الريمونتادا ضد النجم الرياضي الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال غدا الجمعة.

وكان الفريق التونسي كبد الرجاء البيضاوي هزيمة بثنائية نظيفة على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وتعتبر نتيجة صعبة للمضيف في دياره وبين جماهيره.

وفي تصريح لصحف مغربية قال ياجور إنهم سيعيدون سيناريو الزمالك قبل 14 عاما في نصف نهائي نفس البطولة عندما فازوا عليها بـ3 أهداف نظيفة في القاهرة بعد أن خسروا هدفين نظيفين.

وأكد اللاعب أنهم قادرون على إحداث المعجزة والعودة بالتأهل من الأراضي التونسية في.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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