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ليبزيغ يتخطى فولفسبورغ ويصل ربع نهائي كأس ألمانيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

في مباراة ثانية … تأهل ريد بول ليبزيغ لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فولفسبورغ بهدف واحد دون مقابل، وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البرازيلي ماثيوس في الدقيقة التاسعة في أول مشاركة له في البطولة الألمانية مانحا فريقه ورقة العبور للدور المقبل من منافسات كأس ألمانيا.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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