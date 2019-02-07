بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا

حافظت بلجيكا على صدارة التصنيف الشهري للمنتخبات بحسب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا متقدماً على منتخبات فرنسا بطلة العالم والبرازيل .

وأحتلت بلجيكا صدارة التصنيف برصيد 1727 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بطل العالم المنتخب الفرنسي والذي احتل المرتبة الثانية برصيد 1726 فيما احتلت البرازيل ثالث المراكز بمجموع 1676 من النقاط بينما جاء وصيف المونديال المنتخب الكرواتي رابعا برصيد 1634 فيما جاء المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس بعدما حصد 1631 نقطة.

فيما جاءت البرتغال في المركز السادس والأورغواي في المرتبة السابعة وسويسرا في المركز الثامنة ، في حين احتلت إسبانيا والدنمارك المركزين التاسع والعاشر على التوالي ، ولا يزال ترتيب المنتخبات الـ20 الأوائل لم يتغير وذلك مقارنة بالتصنيف الشهري لشهر يناير الماضي .

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