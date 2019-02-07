اخبار الرياضة

البافري يتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغَ بايرن ميونخ رُبعَ نِهائي كأسِ ألمانيا بِفوزهِ بِصُعوبةٍ على مُضيفهِ هيرتا برلين بثلاثةِ أهدافٍ مُقابلَ هدفين في المُواجهةِ التي احتضنَها الملعبُ الأولمبي بالعاصمَةِ الألمانية.

وافتتحَ هيرتا برلين أهدافَ المباراةِ منذُ الدقيقة الثالثة عَبرَ ماسكيميليان ميتلشتيت لكنَّ البايرن عَادل النتيجَةَ عَبرَ سيرجي جنابري في الدقيقةِ السابعة ليعودَ اللاعبُ ذاتُه ويضيفَ ثاِني أهدافِ الفريق البافاري في الدقيقَةِ التاسعَة والأربعين لكنَّ دافي سيلك تَمكَّنَ من إدراكِ التعادل في الدقيقةِ السابِعَة والستّين، لتصلَ المباراةُ للأشواطِ الإضافيّةِ التي أضافَ فيها البايرن ثالثَ أهدافهِ عبرَ الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقَةِ الثَّامِنَة والتسعين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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