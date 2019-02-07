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بنفيكا يتجاوز سبورتينغ في كأس البرتغال

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في البرتغالِ تَغلَّبَ بنفيكا على غَريمهِ سبورتينغ لشبونة بِهدفينِ مُقابلَ هدفٍ وحيد ضمنَ ذهاب نصفِ نِهائي كأس البرتغال والتي استضافَها ملعبُ النور بالعاصمةِ لشبونة.

وأنهى بنفيكا الشوطَ الأوّل بتقدّمُهِ بهدفٍ عبرَ لاعبِ الوسطِ البرازيلي الشاب جابرييل أبيلت في الدقيقَةِ السادِسَة عشرة، ليضيفَ بنفيكا ثَانِي أهدافِه عبرَ مُدافع سبورتينغ تياجو يوري بالخطأِ في مَرماه في الدقيقَةِ الرّابعَة والستين، لِيقلِّصَ برونو فيرنانديز آمالَ سبورتينغ بتسجيلِهِ الهدفَ الوحيد قبلَ نهايةِ المباراةِ بثمَانِي دَقائق.

ليتأجّلَ حسمُ المتأهّلِ للمباراةِ النهائية إلى مَوقعةِ الإيابِ التي سَتُقام على ملعبِ جوزيه ألفالادي في الثالِث من أبريل المُقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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