إصابات المونديال تضرب بلاعبي البريميرليغ 

أثرث الإصابات التي تعرض لها اللاعبين في كأس العالم بشكل واضح على أنديتهم هذا الموسم خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز

حيث نشرت شركة “جيه إل تي ” للتأمين تقريرا قالت فيه إن نسبة الإصابات بعد المونديال زادت بنسبة 44 % وأضافت أن مانشستر سيتي هو أكثر الأندية تضررا من هذا الموضوع إذ إنه يملك في صفوفه 16 لاعبا دوليا يمثلون 8 منتخبات

وعلى سبيل المثال لاعب المنتخب البلجيكي كيفين دي بروين والذي شارك في 36 مباراة في آخر موسمين مع السيتزن إلى حين تعرضه للإصابة في أغسطس الماضي مما أدى لغيابه عن البريميرليغ هذا الموسم إذ إنه لم يشارك سوى في أربعة لقاءات فقط

من جهته أكد غوارديولا في تصريحات سابقة أن كثرة المباريات والاعتماد على نفس اللاعبين ستؤدي إلى العديد من الإصابة وأكد أن كأس العالم سيؤكد هذه الفرضية

التقرير ذاته قال إن ليفربول جاء في المركز الثاني كأكثر الأندية تضررا من إصابات المونديال وقال التقرير “غاب لاعبو سيتي الذين تعرضوا لإصابات بمجموع 617 يوما عن التدريبات والمباريات بتكلفة أكثر من 17 مليون جنيه استرليني (22.03 مليون دولار) مقابل 128 يوما لليفربول بتكلفة 9.3 مليون

ولم يفلت توتنهام هوتسبيرمن إصابات المونديال حيث أخذ نصيبه منها إذ يبتعد ثنائي إنجلترا هاري كين وديلي آلي حاليا

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