التعادل يحسم كلاسيكو الأرض في موقعة الكامب نو

ذهابُ نصفِ نِهائِي كأسِ مَلكِ إسبانيا احتضنَهُ مُلعبُ الكامب نو .. في كلاسيكو الكُرةِ الإسبانيّةِ بينَ برشلونة وريال مدريد …

الريالُ بَدَأ الدخولَ سَريعا في أجواءِ الكلاسيكو فَحاولَ منذ الدقائِق الخمسِ الأولى بِتصويبةِ توني كروس لِيُبعدها مُواطِنُه الحارِس شتيغين، بَعدَها بدقيقةٍ وَاحدة قادَ البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور هجمَةً مِن الجهةِ اليمنى لدفاعاتِ بَرشلونة لِتصلَ كُرَتُه إلى بنزيما الذي مَرّرَ إلى فاسكيز مُوقِّعَاً أول أهدافِ سَهرة الكامب نو.

برشلونة شنَّ حَملتهُ الأولى في الدقيقةِ التاسعَة عشرة بتمريرةٍ مِن سواريز تجاهَ البرازيلي مالكوم والذي وجدَ نافاس أمامَ كُرتهِ المُرتدّة ..

مالكوم عادَ ليرفعَ كُرةً في الدقيقةِ الثانية والثلاثين لتجدَ رأسَ الكرواتي إيفان راكيتيتش فَتَصطَدِمُ كُرَته بعارضَةِ الميرينغي.

الريالَ اعتمدَ على الهجماتِ المُرتدّةِ للتفوّق على دفاعِ البلوغرانا. هَجمَةٌ للبرازيلي جونيورز في الدقيقَةِ الثانية والثلاثين لكنَّهَا لم تصل للفرنسي بنزيما .. بعدَهَا واصلَ مالكوم تَحرّكاتهِ التي أَرهقت دفاعَ الريال ليمرّرَ لسواريز لكنَّ كُرته لم تَجد طَريقَها للشِّباكِ بسببِ الحارس نافاس.

في الشوطِ الثاني بَدأَ برشلونة ضَاغطا منذ البداية وبعدَ عملٍ هُجومي مِن الجهة اليسرى وكُرةِ سواريز التي ردَّهَا القائِم الأيمن لنافاس خطَفَ مالكوم هدفَ التعادلِ في مُشاركَتهِ الأولى في الكلاسيكو في الدقيقَةِ السابِعَة والخمسين .

مُحاولاتُ الفريقين في نهايةِ المباراة لم تَجِد الحسمَ المُنتظر لِيَنتهي الكلاسيكو بِلا غالِبٍ ولا مغلوب بانتظارِ الحسمِ في سانتياغو برنابيو والتي سَتضمنُ فُريقاً يصلُ لنهائِي مَلعبِ بينتو فيامارين.

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