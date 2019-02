ترتيب المنتخب الوطني حسب الفيفا

تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف الفيفا لشهر فبراير الحالي حيث احتل الفرسان المركز 105

ويعود هذا التراجع للمنتخب الوطني بسبب توقف المباريات الرسمية حيث كانت آخر مواجهة للنسور في شهر نوفمبر المنقضي أمام السيشل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم

وفي تصنيفات المنتخبات العربية والإفريقية جاء التونسي في المركز الأول عربيا والثاني في القارة السمراء والثامن والعشرين عالميا يليه المغرب باحتلاله المركز الرابع والثلاثين عالميا والثاني عربيا بينما تصدرت السنغال ترتيب المنتخبات الأفريقية

