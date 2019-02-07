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السويحلي يواصل الزحف نحو الصدارة بعد ثنائية المحلة 

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز فريق السويحلي على نظيره المحلة بهدفين نظيفين ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم لحساب المجموعة الثانية في الجولة السادسة على ملعب طرابلس

السويحلي بسط هيمنته على مجريات الشوط الأول وكثف هجوماته المتكررة في مناطق خصمه وفي الدقيقة 35 استطاع عبدالرحمن بوسنينة افتتاح النتيجة لصالح الأبيض والأحمر وفي آخر دقائق الفترة الأولى ثنّى فودي كيرا الحصيلة للفائز فيما ظل الشوط الثاني عقيما دون أهداف لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

حصد الثلاث نقاط رفعت ترتيب السويحلي للمركز الثاني ب15 نقطة خلف الاتحاد الذي يملك نفس العدد لكن يتفوق عليه بالأهداف المدفوعة والمقبولة بينما ظل المحلة في المركز 11 بـ3 نقاط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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