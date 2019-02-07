السويحلي يواصل الزحف نحو الصدارة بعد ثنائية المحلة 

فاز فريق السويحلي على نظيره المحلة بهدفين نظيفين ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم لحساب المجموعة الثانية في الجولة السادسة على ملعب طرابلس

السويحلي بسط هيمنته على مجريات الشوط الأول وكثف هجوماته المتكررة في مناطق خصمه وفي الدقيقة 35 استطاع عبدالرحمن بوسنينة افتتاح النتيجة لصالح الأبيض والأحمر وفي آخر دقائق الفترة الأولى ثنّى فودي كيرا الحصيلة للفائز فيما ظل الشوط الثاني عقيما دون أهداف لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

حصد الثلاث نقاط رفعت ترتيب السويحلي للمركز الثاني ب15 نقطة خلف الاتحاد الذي يملك نفس العدد لكن يتفوق عليه بالأهداف المدفوعة والمقبولة بينما ظل المحلة في المركز 11 بـ3 نقاط

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