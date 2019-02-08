الجزيرة يخسر على أرضه أمام الجمارك

فقد فريق الجزيرة مباراته على أرضه أمام فريق اتحاد الجمارك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم للمجموعة الثالثة

ورغم مبادرة الجزيرة بالتسجيل في العشر دقائق الأولى من الشوط الأول، فإنه لم يتمكن من الحفاظ على التقدم إذ استطاع الخصم تسجيل هدف التعادل عن طريق خطأ وقع به حارس مرمى الجزيرة،

ثم أضاف اتحاد الجمارك الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، لتستمر المباراة بالنتيجة نفسها في الشوط الثاني وتنتهي بهدفين لهدف لفريق اتحاد الجمارك

ويلعب الجزيرة في المجموعة الثالثة التي تضم فرق كل من المستقبل واتحاد الجمارك والملعب الليبي والتصدي والظهرة وأبي الأشهر واتحاد الشرطة.

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