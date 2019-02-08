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سلة المروج تفوز على النصر في نهائيات كأس ليبيا 

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل فريق النصر الأول لكرة السلة إلى نهائيات كأس ليبيا رغم خسارته أمام نظيره المروج بخمس وثمانين مقابل ثلاث وستين في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالبطولة

على مجمع سليمان الضراط شهدت المباراة انطلاقة مثيرة وحماسية بحضور الجماهير الغفيرة وسعى المروج لكسب السلال وأنهى الربع الأول بعشر مقابل ثلاث وعشرين ثم عاد النصر وظفر بالخمس عشرة دقيقة الثانية بنتيجة عشرين مقابل ثماني عشرة وفي الربع الثالث انتفض متصدر المجموعة بتسجيله ثلاثا وعشرين سلة مقابل سبع عشرة ليجهز على ما تبقى من اللقاء في آخره بإحدى وعشرين لست عشرة

لكن رغم خسارة الوصيف فإنه ضمن الـتأهل بفارق اثنتين وعشرين نقطة

وتعد هذه أول خسارة للنصر منذ انطلاق المنافسات بينما واصل المروج حصد النقاط ليصعد مباشرة للنهائي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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