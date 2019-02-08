سلة المروج تفوز على النصر في نهائيات كأس ليبيا 

تأهل فريق النصر الأول لكرة السلة إلى نهائيات كأس ليبيا رغم خسارته أمام نظيره المروج بخمس وثمانين مقابل ثلاث وستين في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالبطولة

على مجمع سليمان الضراط شهدت المباراة انطلاقة مثيرة وحماسية بحضور الجماهير الغفيرة وسعى المروج لكسب السلال وأنهى الربع الأول بعشر مقابل ثلاث وعشرين ثم عاد النصر وظفر بالخمس عشرة دقيقة الثانية بنتيجة عشرين مقابل ثماني عشرة وفي الربع الثالث انتفض متصدر المجموعة بتسجيله ثلاثا وعشرين سلة مقابل سبع عشرة ليجهز على ما تبقى من اللقاء في آخره بإحدى وعشرين لست عشرة

لكن رغم خسارة الوصيف فإنه ضمن الـتأهل بفارق اثنتين وعشرين نقطة

وتعد هذه أول خسارة للنصر منذ انطلاق المنافسات بينما واصل المروج حصد النقاط ليصعد مباشرة للنهائي

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