فالنسيا يخطف التعادل من ريال بيتيس

انتهت مواجهة ريال بيتيس وفالنسيا بالتعادل بهدفين لمثلهما في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على أرضية ملعب بيينتو فيامارين ليحسم التأهل لمباراة العودة التي سيستضيفها ملعب ميستايا نهاية الشهر الجاري.

وافتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة في نهاية الشوط الأول عبر اللاعب لورن مورون، ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف المخضرم خواكين هدفا آخر لبيتيس مثنيا الحصيلة في الدقيقة الرابعة والخمسين ولم يقف الضيف مكتوف اليدين وقلص الفارق عبر لاعبه الروسي دينيس تشيرتشيف في الدقيقة السبعين ثم خطف هدف التعادل الثمين في الوقت بدل الضائع عن طريق المهاجم الفرنسي كيفين غاميرو لتحسم هوية المتأهل للمباراة النهائية في مواجهة الإياب.

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