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اتحاد الكرة يعتزم تشكيل منتخب للناشئين 

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعتزم الاتحاد الليبي لكرة القدم تشكيل منتخب جديد لفئة الناشئين تحت سن خمسة عشر عاما وتحديدا للاعبين من مواليد سنة ألفين وأربعة.

ونظرا لعدم وجود مسابقات رسمية لهذه الفئة العمرية فقد قامت لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة بإبلاغ الاتحادات الفرعية بشأن تكليف مدربين بمناطقهم لاختيار اللاعبين البارزين من أجل إنجاح هذا المشروع.

كما حددت الفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر من فبراير الجاري لإقامة تجمع لاعبي المنطقتين الجنوبية والشرقية بينما يكون تجمع لاعبي المنطقة الغربية في الفترة من السابع عشر وحتى الخامس والعشرين من نفس الشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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