اتحاد الكرة يعتزم تشكيل منتخب للناشئين 

يعتزم الاتحاد الليبي لكرة القدم تشكيل منتخب جديد لفئة الناشئين تحت سن خمسة عشر عاما وتحديدا للاعبين من مواليد سنة ألفين وأربعة.

ونظرا لعدم وجود مسابقات رسمية لهذه الفئة العمرية فقد قامت لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة بإبلاغ الاتحادات الفرعية بشأن تكليف مدربين بمناطقهم لاختيار اللاعبين البارزين من أجل إنجاح هذا المشروع.

كما حددت الفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر من فبراير الجاري لإقامة تجمع لاعبي المنطقتين الجنوبية والشرقية بينما يكون تجمع لاعبي المنطقة الغربية في الفترة من السابع عشر وحتى الخامس والعشرين من نفس الشهر.

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