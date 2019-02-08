الترجي أكبر المستفيدين من الجولة 14 في الدوري

ابتعد الترجي الرياضي عن أقرب منافسيه في جدول الترتيب بعدما تجاوز اتحاد تطاوين بهدف دون رد، المباراة لم تشهد مستوى فنيا كبيراً، إذ إنَّ المدرب معين الشعباني اختار إراحة أغلب اللاعبين الأساسين على غرار طه ياسين الخنيسي هداف البطولة والثنائي المحترف فرانكوم وكوليبيالي والأظهرة الدربالي وبن محمد والجزائري يوسف البلايلي، إضافة إلى قَلبَي الدفاع الذواذي واليعقوبي.

ولكن الترجي عرف كيف يقتلع الفوز من ملعب صعب كملعب تطاوين ذي الأرضية الصناعية بعد أن توغل إيهاب المباركي وتحصل على ضربة جزاء أثارت جدلا كبيرا وبعض أعمال الشغب التي طالت المدرب معين الشعباني خاصة بعد أن استطاع هيثم الجويني تحويلها إلى هدف لتنتهي بعدها المباراة بتقدم الترجي

في الجهة المقابلة وفي ملعب الطيب المهيري في صفاقس حسم التعادل الإيجابي قمة الجولة الرابعة عشرة من الدوري التونسي بين النادي الصفاقسي وضيفه البنزرتي الضيوف بادرو بالتسجيل عن طريق مروان الصحراوي ليأتي بعدها رد أصحاب الأرض عن طريق فراشس شواط لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله وليضيف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح بالتالي ترجي العاصمة أكبر المستفيدين من هذه الجولة بعدما وسع الفَرقَ بينه وبين ملاحقه الصفاقسي إلى ثلاث نقاط وبينه وبين البنزرتي إلى أربع نقاط

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