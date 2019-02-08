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الأمريكي تايلر يصل بنغازي ويعزز سلة النصر

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل اللاعب الأمريكي مايكل تايلر إلى بنغازي لتعزيز صفوف فريق النصر لكرة السلة في الجزء المتبقي من هذا الموسم إذ يطمح الفريق للمحافظة على اللقب.

ولعب تايلر في دوري كرة السلة الأمريكي وفي أوروبا تحديدا الدوري الإسباني والتشيكي كما خاض تجربة اللعب في الدوريات العربية تحديدا مع هومنتن والمتحد اللبنانيين ومع الغرافة القطري.

ويرافق تايلر مواطنه الأمريكي دونالد كول الذي يعد من أبرز الأسماء التي تحترف السلة في القاعات البرتقالية.

وخسر النصر مساء أمس مباراته أمام المروج بفارق خمس وعشرين نقطة ضمن مباريات كأس السلة في مجمع سليمان الظراط ويلتقي نظيره الشباب في مباراة ربع النهائي لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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