لاعب يُضيف 40 مليون مشاهدا لنادٍ إسباني

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ذكر تقرير لافت نشرته وكالة الأنباء الإسبانية في وقت متأخر ليل أمس الخميس أن نادي إسبانيول الإسباني بات يحظى بأربعين مليون متابع جديد على جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر للمرة الأولى في صفوفه اللاعب الصيني “وو لي” الذي يحظى بشعبية جارفة في الأوساط الشعبية الصينية، بعد الإعلان عن ضمه إلى النادي الإسباني في موسم الانتقالات الشتوي الأخير، فيما شاهد عشرات ملايين الصينيين مباراة إسبانيول الأخيرة أمام نادي فياريال الإسباني في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم “ليغا”.

وبحسب الوكالة الإسبانية فإن صفحات إسبانيول قد انتعش عدد متابعيها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ضم “وو لي” إلى صفوفه، فيما تابع وتفاعل نحو نصف مليار صيني مع خبر الإعلان عن ضم الموهبة الصينية، علما أن “وو لي” يبلغ من العمر 27 عاماً، في وقت بدأ فيها الصينيون يهتمون بالدوري الإسباني لكرة القدم بقوة في السنوات الأخيرة، بعد صفقات صينية مليارية لشراء أندية أوروبية، ومواهب كروية من الملاعب الأوروبية والدولية في السنوات القليلة الماضية.

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