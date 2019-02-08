بودبوس يعود لتعزيز تشكيلة الأهلي بنغازي

عاد لاعب الأهلي بنغازي إبراهيم بودبوس لتعزيز صفوف الفريق بعد فترة الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.

ويعد بودبوس من أبرز العناصر في تشكيلة الأهلي التي ساهمت في حصول الفريق على وصافة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وتعادل فريق الأهلي بنغازي في آخر مباراة له في الدوري الممتاز أمام الصداقة في المباراة التي كان يتقدم فيها بهدف دون مقابل حتى اللحظات الأخيرة.

وتعرض بودبوس للإصابة التي أبعدته عن مشاركة الفريق الأفريقية بجانب عبدالله العرفي الذي لم يعلن حتى الآن عن موعد عودته للملاعب..

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