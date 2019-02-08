كييزا مطلوب في ريال مدريد

يرغب ريال مدريد في تعزيز صفوفه في الفترة القادمة بالتعاقد مع موهبة فيورنتينا الإيطالي كييزا في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

صحيفة كالشيو ميركاتو ذكرت أن إدارة النادي طلبت بيعه بمبلغ مالي يقدر بستين مليون يورو إذ يعد كييزا من أبرز أسماء الكرة الإيطالية ويبلغ من العمر واحد وعشرين عاما.

وسجل كييزا عشرة أهداف هذا الموسم كما صنع ست أهداف ولن يكون ريال مدريد وحده في صراع التعاقد كييزا بل ترغب أندية مانشستر يونايتد وميلان يوفنتوس والإنتر بالحصول على خدماته.

ويعد التعاقد مع كييزا بالنسبة لريال مدريد ضمن سلسلة “تشبيب” الفريق التي يقوم بها النادي ابتداء من هذه السنة.

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