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كييزا مطلوب في ريال مدريد

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يرغب ريال مدريد في تعزيز صفوفه في الفترة القادمة بالتعاقد مع موهبة فيورنتينا الإيطالي كييزا في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

صحيفة كالشيو ميركاتو ذكرت أن إدارة النادي طلبت بيعه بمبلغ مالي يقدر بستين مليون يورو إذ يعد كييزا من أبرز أسماء الكرة الإيطالية ويبلغ من العمر واحد وعشرين عاما.

وسجل كييزا عشرة أهداف هذا الموسم كما صنع ست أهداف ولن يكون ريال مدريد وحده في صراع التعاقد كييزا بل ترغب أندية مانشستر يونايتد وميلان يوفنتوس والإنتر بالحصول على خدماته.

ويعد التعاقد مع كييزا بالنسبة لريال مدريد ضمن سلسلة “تشبيب” الفريق التي يقوم بها النادي ابتداء من هذه السنة.

 

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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