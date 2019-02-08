السويحلي يلتحق بالاتحاد في صدارة المجموعه الثانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق السويحلي، أمس الخميس، فوزه الخامس في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد تفوقه على مستضيفه المحلة.

وجاءت النتيجة (2-0)، وذلك خلال المباراة التي دارت على أرضية ملعب طرابلس في الجولة السادسة من المجموعة الثانية.

وتقدم السويحلي بهدف المهاجم عبدالرحمن بوسنينة في منتصف الشوط الأول، وضاعف المحترف الغيني فوتي كيرا النتيجة في الدقيقة 45.

ورفع السويحلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، رفقة الاتحاد، بينما توقف رصيد المحلة عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

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