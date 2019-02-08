سلة المروج تتعاقد مع الأمريكي كانتي

ضم فريق المروج لكرة السلة اللاعب الأمريكي كريم كانتي ليصبح المحترف الثاني بجانب الصربي ماركو دجوكوفيتش.

ويشغل كانتي مركز صناعة اللعب ويبلغ من العمر ستة وعشرين عاما ولعب في فنزويلا وكندا والأورغواي كما مثل نادي جميعة سلا المغربية بالنسبة للأندية العربية.

وتأهل فريق المروج مساء الأمس لنهائي كأس ليبيا لكرة السلة عقب فوزه على حساب النصر في مجمع سليمان الضراط بفارق كبير من النقاط وصل لخمس وعشرين نقطة.

وينافس المروج هذا الموسم على التتويج بلقب دوري السلة ويمتلك مجموعة من العناصر المحلية البارزة.

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