حمدو الهوني : انتقالي للترجي خطوة صحيحة

قال نجم المنتخب الوطني والترجي الرياضي التونسي حمدو الهوني في تصريحات خاصة لبرنامج لايف إنه بدأ يتدرب بشكل فردي مع المعد البدني للترجي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه مع البنزرتي وأكد أن عودته ستكون في مباراة دوري أبطال أفريقيا أمام اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وعن الأجواء في الترجي قال حمدو إن الجميع استقبله بشكل جيد وأن لاعب الأهلي طرابلس السابق سامح الدربالي عرّفه على جميع اللاعبين، وأضاف أنه يشعر بأنه في بلاده وليس غريبا عنهم، وعن جمهور الترجي قال إنه سعيد بتفاعلهم معه وأكد أنه لم يظهر لهم 50% من إمكانياته.

وعند سؤاله عن الانتقادات التي وجهت له وانتقاله للترجي التي وصفوها بخطوة للخلف قال الهوني إنها خطوة صحيحة وأنه يملك خطة يسير عليها بخطى ثابثة، وأضاف أن الترجي فريق كبير ويلعب على أكثر من واجهة، وينافس على الألقاب القارية، وأكد أنه سيعود إلى أوروبا من جديد ولكن من بوابة فريق كبير.

وأضاف حمدو أنه سيعمل رفقة لاعبين المنتخب بكل جهدهم لبلوغ ليبيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019 كما أشاد بالمدرب فوزي العيساوي وأكد أنه قادر على الوصول بالمنتخب إلى “الكان”

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