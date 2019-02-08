جثة سالا تكتب كلمة النهاية في بحر المانش

أكدت الشرطة البريطانية أنه تم العثور على جثة الأرجنتيني إيميليانو سالا وذلك عقب تحطم طائرته في الحادي والعشرين من يناير الماضي .

وأوضحت التقارير الصحفية البريطانية أن فرق الإنقاذ تمكنت من التعرف على جثة تم العثور عليها بعد تكثيف عمليات البحث لتتضح أنها للاعب الأرجنتيني المفقود

حطام الطائرة تطلب وقتا لإيجاده بعد تضافر الجهود بمشاركة واسعة ضمت المئات من المتبرعين وبمساعدة وزارة الدفاع البريطانية حتى توصلوا لمعرفة مكان وقوعها.

وكانت الطائرة التي تقل اللاعب الأرجنتيني المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف الإنجليزي قد اختفت في الحادي والعشرين من يناير الماضي لتبدأ بعدها مباشرة عمليات البحث لفترة قبل أن تتوقف وتعود للاستئناف بعد جمع ما يقارب ثلاثمئة ألف جنيه إسترليني

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