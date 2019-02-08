الفريطيس لـ218 : اللاعبون المحترفون جاهزون لموقعة الحسم

قال مسؤول ملف المحترفين بالمنتخب الوطني لكرة القدم إن جميع اللاعبين مستعدون لموقعة الحسم أمام جنوب أفريقيا يوم الـ24 من شهر مارس المقبل.

وعن أحمد بن علي قال فريطيس إنه على تواصل معه، مؤكدا أن اللاعب بدأ يشارك في المباريات مع فريقه كروتوني الإيطالي وبدأ يدخل تدريجيا من خلال مشاركته في آخر ربع ساعة، كما أضاف أن لأحمد بن علي قيمة كبيرة في تشكيلة فرسان المتوسط لما يملكه اللاعب من عقلية احترافية.

كما اكد تواصله مع جميع اللاعبين ومنهم حمدو الهوني ومحمد المنير وإسماعيل التاجوري ومحمد صولة وسند الورفلي ومؤيد اللافي والمعتصم المصراتي، وأشار إلى أنهم على أتم الجاهزية ومستعدون لوضع المنتحب في كان مصر 2019.

وعن اللاعب زكريا بوخلال المحترف في صفوف بي اس فس اند هوفن فقال الفريطيس إنه في تواصل مع والد اللاعب ولكن زكريا لم يبد رغبته بعد في تمثيل فرسان المتوسط وبالتالي فلن يكون موجودا في مباراة جنوب أفريقيا

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