ظهور ليونيل ميسي في ريال مدريد.. اقرأ وشاهد

218TV|خاص

قبل نحو عقدين تلكأ نادي ريال مدريد الإسباني في ضم موهبة ناشئة، قبل أن يصرف النظر عنها، إلا أن “الندم” أصبح يأكل قلب إدارة النادي الملكي عندما أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي ظاهرة كروية دولية، وأصبح “رقماً صعباً” في تاريخ كرة القدم الإسبانية والأرجنتينية، و”الهدّاف الأكثر” شهرة في صفوف “البرشا” الإسباني، لكن يبدو أن الأقدار تبتسم من جديد لنادي ريال مدريد ففريقه تحت سن 12 عاماً أنجب ليونيل ميسي جديد.

وقبل يومين بثت قناة ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو يُظْهِر الطفل الإسباني باولو إدغار الذي شاءت الصدف أن يحمل الرقم (10) أيضا، وله شعر أشقر طويل مثل إطلالة ميسي الأولى في الملاعب، إذ يقوم إدغار الذي يُقال إنه أتم سنته العاشرة قبل أشهر قليلة فقط بتسجيل الأهداف الساحرة بطريقة احترافية تُذكّر بقدرات ميسي تماما، إذ وُضِع اللاعب تحت مجهر إدارة النادي الإسباني، على اعتبار أنه سيكون بعد سنوات قليلة “ميسي الإسباني”. شاهد لتعرف الطريقة الساحرة التي يُسجّل بها إدغار أهدافه المثيرة التي تثير إعجاب وذهول أقرانه في الملعب.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر عادة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية