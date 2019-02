المتوسط:

فاز فريق النصر لكرة السلة على نظيره خالد بن الوليد في مباراة التي أقيمت على أرضية مجمع سليمان الضراط .

وانتهت المباراة التي جمعت بين فريقي النصر وخالد بن الوليد بنتيجة مباراة 99_31 لتنتهي بفوز فريق النصر بنتيجة ساحقة.

