المروج والأهلي طرابلس يتصدران مجموعتهما في كأس السلة الليبية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تصدر المروج، المجموعة الثانية في مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة في مرحلتها الأولى، بفوزه على النصر، فيما تصدر الأهلي طرابلس، المجموعة الأولى بعد تفوقه على الاتحاد .

وجاءت مباراة فريق المروج والنصر التي احتضنها ملعب سليمان الضراط في قمة الإثارة، وقاد المخضرم خالد الدرسي فريقه المروج للفوز بعد نجاحه في تسجيل 6 ثلاثيات في المباراة، وضعته أفضل مسجل في اللقاء بـ 18 نقطة وانتهت المباراة بنتيجة (85) مقابل (63) .

وفي ذات المجموعة، تفوق الأهلي بنغازي على خالد بن الوليد بنتيجة (91) مقابل (55) نقطة في مباراة شهدت تألق لاعب الأهلي بنغازي سفيان الشويهدي صاحب (22) نقطة .

ومن جهته تفوق فريق الهلال على حساب نظيره التحدي بنتيجة (95) مقابل (55) نقطة، وتألق خلال اللقاء لاعب الهلال أحمد الغرابي مسجلاً (23) نقطة منها 3 ثلاثيات .

وواصل الأهلي طرابلس، صدارة المجموعة الأولى، وأكمل تصفيات المرحلة الأولى للمجموعة الأولى في الصدارة، بعد تفوقه على منافسه التقليدي الاتحاد بنتيجة (76) مقابل (67).

وانتهى الربع الأول من اللقاء، بالتعادل (15 – 15)، وتقدم الأهلي طرابلس في الربع الثاني (36 – 30)، ليواصل تفوقه في الربع الثالث (60 – 48)، وليحسم النتيجة (76 – 67) .

وفي ذات المجموعة، تفوق فريق الشباب على اليرموك بنتيجة (81) مقابل (56)، ليحتل الشباب المركز الثالث للمجموعة الأولى، فيما تفوق المدينة على الوحدة بنتيجة (77) مقابل (54) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24