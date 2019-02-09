اخبار الرياضة

 الحاسي مدربا لحراس التحدي

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تولّى المدرّب الوطني أيوب الحاسي مهمة الإشراف على حراس مرمى التحدي بعد فترة قضاها مع ناديه الأم الهلال

 وتعد هذه التجربة جديدة على الحاسي إذ أمضى حياته الرياضية في نادي الهلال وتدريب الفئات السنية به، كما خاض تجربة تدريب الفريق الأول لفترة قصيرة ووصل معه لنهائي كأس ليبيا قبل عامين،ويتواجد التحدي في المركز التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز برصيد سبع نقاط جمعها من ست مباريات

ويعد الحاسي من أبرز حراس نادي الهلال في تسعينات القرن الماضي رفقة العديد من الأسماء أبرزها اللاعب الدولي السابق خليفة الماقني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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