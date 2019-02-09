سلة النصر تتجاوز خالد بن وليد

حقق فريق النصر لكرة السلة الفوزعلى حساب خالد بن وليد بفارق كبير من النقاط حيث انتهت المباراة بتسع وتسعين نقطة مقابل إحدى وثلاثين ضمن منافسات اليوم الأخير من تجمع كأس ليبيا في المنطقة الشرقية والمقام بمجمع سليمان الضراط.

ولم يتمكن فريق خالد بن وليد من تحقيق أي فوز من خلال هذا التجمع فيما خسر النصر مباراة واحدة كانت أمام المروج في منافسات اليوم ما قبل الأخيرة وبفارق خمس وعشرين نقطة ليتأهل كثاني المجموعة إلى نهائيات كأس السلة حيث سيواجه النصر نظيره الشباب العربي.

وتحصل فريق النصر الموسم الماضي على وصافة كأس ليبيا بخسارته في المباراة النهائية أمام الأهلي طرابلس البطل.

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