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سلة النصر تتجاوز خالد بن وليد

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق النصر لكرة السلة الفوزعلى حساب خالد بن وليد بفارق كبير من النقاط حيث انتهت المباراة بتسع وتسعين نقطة مقابل إحدى وثلاثين ضمن منافسات اليوم الأخير من تجمع كأس ليبيا في المنطقة الشرقية والمقام بمجمع سليمان الضراط.

ولم يتمكن فريق خالد بن وليد من تحقيق أي فوز من خلال هذا التجمع فيما خسر النصر مباراة واحدة كانت أمام المروج في منافسات اليوم ما قبل الأخيرة وبفارق خمس وعشرين نقطة ليتأهل كثاني المجموعة إلى نهائيات كأس السلة حيث سيواجه النصر نظيره الشباب العربي.

وتحصل فريق النصر الموسم الماضي على وصافة كأس ليبيا بخسارته في المباراة النهائية أمام الأهلي طرابلس البطل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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