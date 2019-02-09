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ميلان يريد التخلص من كيسي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أنَّ ميلان قرر بيع لاعب خط وسطه الإيفواري فرانك كيسي في سوق الانتقالات الصيفي القادم بغية الاستفادة من قيمته المالية لتمويل صفقة التعاقد مع الفرنسي باكايوكو قادما من تشلسي.

وبحسب الموقع فإن ميلان يحتاج لخمسة وثلاثين مليون يورو إن أراد الحصول على باكايوكو ما يعني عرض كيسي في سوق الانتقالات القادم والاستفادة من رغبة أندية تشلسي وتوتنهام في الحصول على خدماته.

ولعب كيسي هذا الموسم عشرين مباراة مع ميلان بشكل أساسي وأحرز خلالها ثلاثة أهداف وهذا الموسم هو الثاني له مع ميلان بعد قدومه من أتلانتا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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