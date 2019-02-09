ميلان يريد التخلص من كيسي

ذكر موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أنَّ ميلان قرر بيع لاعب خط وسطه الإيفواري فرانك كيسي في سوق الانتقالات الصيفي القادم بغية الاستفادة من قيمته المالية لتمويل صفقة التعاقد مع الفرنسي باكايوكو قادما من تشلسي.

وبحسب الموقع فإن ميلان يحتاج لخمسة وثلاثين مليون يورو إن أراد الحصول على باكايوكو ما يعني عرض كيسي في سوق الانتقالات القادم والاستفادة من رغبة أندية تشلسي وتوتنهام في الحصول على خدماته.

ولعب كيسي هذا الموسم عشرين مباراة مع ميلان بشكل أساسي وأحرز خلالها ثلاثة أهداف وهذا الموسم هو الثاني له مع ميلان بعد قدومه من أتلانتا.

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