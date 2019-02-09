الحاسي مدربا لحراس التحدي

تولّى المدرّب الوطني أيوب الحاسي مهمة الإشراف على حراس مرمى التحدي بعد فترة قضاها مع ناديه الأم الهلال

وتعد هذه التجربة جديدة على الحاسي إذ أمضى حياته الرياضية في نادي الهلال وتدريب الفئات السنية به، كما خاض تجربة تدريب الفريق الأول لفترة قصيرة ووصل معه لنهائي كأس ليبيا قبل عامين،ويتواجد التحدي في المركز التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز برصيد سبع نقاط جمعها من ست مباريات

ويعد الحاسي من أبرز حراس نادي الهلال في تسعينات القرن الماضي رفقة العديد من الأسماء أبرزها اللاعب الدولي السابق خليفة الماقني.

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