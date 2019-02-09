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موقعة مشتعلة في ديربي مدريد لافتكاك الوصافة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم لقاء الجيران ديربي إسبانيا بين أتليتيكو مدريد الوصيف والثالث ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة والعشرين

موقعة ستكون الأكثر اشتعالا هذا الأسبوع إذ سيسعى صاحب الأرض إلى عدم الاكتواء بنار الانتعاشة الأخيرة للمرينغي الذي عاد للانتصارات والنتائج الإيجابية بعد تعثرات عدة

بينما سيحاول ريال مدريد قطع السكة أمام القطار المسترسل لجاره الذي لم يعرف طعم الهزيمة سوى مرتين منذ بداية الليغا والظفر بالثلاث نقاط التي سيفتك بها الوصافة والاقتراب أكثر من غريمه الأزلي برشلونة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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