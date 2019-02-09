موقعة مشتعلة في ديربي مدريد لافتكاك الوصافة

سيشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم لقاء الجيران ديربي إسبانيا بين أتليتيكو مدريد الوصيف والثالث ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة والعشرين

موقعة ستكون الأكثر اشتعالا هذا الأسبوع إذ سيسعى صاحب الأرض إلى عدم الاكتواء بنار الانتعاشة الأخيرة للمرينغي الذي عاد للانتصارات والنتائج الإيجابية بعد تعثرات عدة

بينما سيحاول ريال مدريد قطع السكة أمام القطار المسترسل لجاره الذي لم يعرف طعم الهزيمة سوى مرتين منذ بداية الليغا والظفر بالثلاث نقاط التي سيفتك بها الوصافة والاقتراب أكثر من غريمه الأزلي برشلونة

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